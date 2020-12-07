ФАО поможет в развитии сферы шелководства в Узбекистане

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций в сотрудничестве с Ассоциацией "Узбекипаксаноат" организовала Международный инвестиционный форум в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого шелководства в Узбекистане", передает Trend со ссылкой на NUZ.

"Проект призван выявить и устранить основные преграды на пути развития шелковой промышленности, начиная от дизайна шёлковых изделий и заканчивая маркетингом. ФАО поддерживает внедрение инноваций в индустрию шёлка, предусматривая сочетание современных трендов с традиционными особенностями, возрождение богатого наследия для производства высококачественной продукции, востребованной на мировых подиумах" — отметил в своем выступлении заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.

Инвестиционный форум обещает стать хорошей площадкой для стимулирования притока отечественных и иностранных капиталовложений в сферу шелководства, формирования и продвижения положительного имиджа шелковой продукции Узбекистана как внутри страны, так и за ее пределами.Участники форума обменялись мнениями о перспективах стабильного развития отрасли, а также о производстве продукции в соответствии с мировыми стандартами и новых трендах текстильной промышленности. Подчеркивалось, на основе Правительственных решений, шелковая промышленность была определена в качестве одной из приоритетных областей, поскольку данная сфера обладает высоким потенциалом для создания рабочих мест и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Древняя история и богатые традиции производства шелка в Узбекистане, климат, высокая плотность населения, а также избыточность трудовых ресурсов в сельской местности делают шелководство весьма перспективной отраслью для инвестиций. Реализация проекта ФАО "Поддержка устойчивого шелководства в Узбекистане" способствует развитию отрасли шелководства, а вместе с тем и сектора сельского хозяйства, что в свою очередь способствует достижению Целей устойчивого развития»", — сказал координатор проектов Представительства ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Напомним, что в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого шелководства в Узбекистане" реализована программа обучения по выращиванию шёлка, дизайну, а также диверсификации продукции в трех регионах с высоким уровнем безработицы и ограниченным доступом к образованию. При этом упор был сделан на социально-уязвимые группы сельского населения – это безработная молодежь и женщины, лица с ограниченными возможностями, пожилые люди. Цель заключалась в том, чтобы расширить производство до уровня, достаточного для обеспечения экспортных рынков шелковыми изделиями ручной работы в достаточном объёме и качестве, одновременно решая проблемы трудоустройства в сельских районах.