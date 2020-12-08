Прямые иностранные инвестиции Японии в Грузию увеличились - посольство Японии

БАКУ /Trend/ - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Японии в Грузию в 2019 году составили 39,53 миллионов долларов, что в 8 раз больше, чем в 2018 году (4,84 миллиона долларов).

Об этом Trend сообщили в посольстве Японии в Грузии.

"Япония оказывает Грузии различные виды поддержки для ее процветания, расширения связей между Востоком и Западом, доступа к европейским рынкам", - сказали в посольстве.

Например, как отметили в посольстве, Япония профинансировала создание сельскохозяйственных лабораторий в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо-Сванети, Грузия) и городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети, Грузия), что позволит местным мелким и средним производителям получать сертификаты безопасности пищевых продуктов и, как результат - доступ к европейским рынкам в будущем (на основе Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и последующего Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли).

"В то же время Япония оказывает поддержку Грузии, чтобы повысить ее безопасность в сфере людского фактора. Одним из последних примеров является пожертвование Японией 300 миллионов японских йен Грузии для улучшения ее медицинской инфраструктуры и реагирования на пандемию COVID-19", - сказали в посольстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)