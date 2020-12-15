Азербайджан увеличил экспорт в Хорватию почти на 50%

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Хорватию в годовом исчислении вырос с 306,205 миллионов долларов США до 448,808 миллионов долларов, что на 46,6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие Хорватии в общем экспорте Азербайджана составило 3,67 процента от совокупного объема против 1,82 процента за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2020 года импорт хорватской продукции в Азербайджан составил 2,134 миллиона долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 1,231 миллиона долларов.

Долевое участие Хорватии в общем импорте Азербайджана осталось неизменным и составило 0,02 процентов.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Хорватией составил 450,9 миллионов долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,2 процентов больше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Хорватией за отчетный период осталось положительным, составив 446 миллионов долларов.

В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

Напомним, что основа экспорта хорватской продукции: медикаменты, части трансформаторов, различное оборудование.

Основа экспорта Азербайджана: сырая нефть и реактивное керосиновое топливо.

В настоящее время в Азербайджане функционирует около 20 хорватских компаний, деятельность которых охватывает такие сферы, как ИКТ, нефтяная промышленность, энергетика, инфраструктура железных дорог.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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