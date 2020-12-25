В Казахстане после капитальной модернизации начато производство биоэтанола

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Северо-Казахстанской области (СКО) запустили линию по производству биоэтанола на заводе «BioOperations» после капитальной модернизации, передает Trend со ссылкой на областной акимат.

Таким образом, завершился финальный этап технологической линии по глубокой переработке пшеницы. Биозавод полностью реанимирован. Установлено современное оборудование из Франции. В прошлом году запустили линии по производству крахмала и клейковины, которые идут на экспорт. Создано 450 постоянных рабочих мест. Общая сумма инвестиций 12 млрд. тенге. На сегодня предприятие уже выплатило более 500 млн.тенге налогов.

Биоэтанол — конечный и главный продукт, получаемый в ходе сложных производственных процессов. На мировом рынке очень большой спрос на биоэтанол. Экологический чистый продукт повышает октановое число бензина и уменьшает уровень загрязнения воздуха.

«Биоэтанол — важный продукт для сохранения экологии. Заключён договор-намерение на поставку биоэтанола на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. На начальном этапе планируется производство 20 тысяч тонн биоэтанола в год с постепенным наращиванием объемов до 36 тысяч тонн. Тем самым североказахстанский завод полностью перекроет потребность страны в этом продукте»,- отметил Кумар Аксакалов во время запуска.

В СКО реализуются несколько проектов по переработке пшеницы. Годовая мощность биозавода по переработке составит 300 тысяч тонн. Также работает комбикормовый завод «Казмил» с мощностью 360 тысяч тонн. Ведется реконструкция еще одного комбикормового завода «Байрек». Задача на ближайшие годы — увеличить долю переработки пшеницы в регионе до 90 процентов.

(Редактор: Наталья Кочнева)