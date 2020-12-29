В Казахстане разработана Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в Казахстане планируется выращивать порядка 270 тысяч тонн товарной рыбы в год, передает Trend со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Этот показатель будет достигнут в рамках презентованной сегодня на заседании Правительства Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года.

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, реализация Программы позволит создать новые рыбоводные хозяйства и вывести на полную мощность действующие.

«Министерством совместно с учеными и экспертами был проведен анализ потенциала развития рыбной отрасли страны. Результат показал, что на водоемах республики можно выращивать до 600 тыс. тонн рыбы в год. Достигать мы этого планируем поэтапно, 45% потенциала будет достигнуто уже к 2030 году, а остальные 55% - к 2040 году. Будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств и 323 действующих хозяйств выйдут на полную проектную мощность»,- проинформировал министр.

Также глава минэкологии назвал 4 основных фактора для успешного развития рыбоводства в стране: совершенствование законодательства, обеспечение качественным рыбопосадочным материалом, налаживание производства кормов и кадровое обеспечение.

Совершенствование законодательства. Министр подчеркнул, что на текущий момент в рамках совершенствования законодательных норм уже есть показательные результаты.

К ним относится введение поквартальной оплаты за пользование рыбными ресурсами вместо годовой. По словам Магзума Мирзагалиева, ранее бизнес оплачивал платежи за вылов рыбы до получения разрешения, что являлось значительной финансовой нагрузкой. Кроме того, утверждены Правила перевода рыбохозяйственных водоемов из рыболовства для ведения рыбоводства, установлен конкретный срок заключения Договора для ведения рыбоводства на 49 лет, а также исключены излишние требования к рыбоводам в рамках Плана развития.

«До конца года будут приняты нормы по снятию ограничений по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, а также нормы по освобождению бизнеса от возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельскохозяйственного назначения. Все эти поправки позволят эффективно использовать природные преимущества при выращивании рыбы, сократить затраты при строительстве рыбоводных хозяйств и снизить себестоимость», - озвучил министр.

Обеспечение качественным рыбопосадочным материалом. По сообщению Магзума Мирзагалиева, в стране имеется 15 рыбопитомников, которые на 12% обеспечивают молодью карповых видов рыб и на 66% молодью осетровых, потребность в рыбопосадочном материале за 10 лет составляет 2,5 млрд. штук.

Для снижения импортозависимости по рыбопосадочному материалу министерством предложено создание селекционно-генетических центров для 4 рыбоводных зон, строительство 2 новых питомников: форелевого и сигового к 2022 году, внедрение механизма ГЧП в 4 государственных рыбопитомниках.

Налаживание производства кормов. В данном направлении министр предложил привлекать бизнес к строительству 5 современных заводов по производству кормов для рыбы общей мощностью 400 тыс.тонн в год.

«Их целесообразно разместить в 5 регионах - Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областях. Также министерством с участием отечественных инвесторов, уже начаты переговоры по строительству совместного завода с всемирно известной датской компанией «Aller Aqua» по производству кормов для рыбы», - подчеркнул глава минэкологии.

Кадровое обеспечение. В течение 10 лет в целях ведения рыбоводства будет обучено 4 тыс. человек. По словам Магзума Мирзагалиева, они будут обучаться в действующих ВУЗах Казахстана, а также в специальных образовательных учреждениях.

«Для этого необходимо переориентировать учебные программы на рыбоводство с увеличением образовательных грантов с 40 до 400 в год. Эту работу будем проводить совместно с Министерством образования и науки», - озвучил он.