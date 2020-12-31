Румыния заинтересована в более значительном присутствии своих компаний на туркменском рынке

БАКУ /Trend/ - Румыния заинтересована в более значительном присутствии своих компаний в Каспийском регионе, в том числе на туркменском рынке, сообщили Trend в Министерстве экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии.

"Хочу особо отметить заинтересованность румынских производителей оборудования для нефтегазового сектора, таких как UZTEL SA, CONFIND SA или PETAL SA, признанных за высокое качество своей продукции, в реализации на туркменском рынке", - говорится в сообщении министерства экономики Румынии.

"Мы также хотели бы видеть более активное присутствие в Румынии компаний из Туркменистана ", - добавили в министерстве.

Румыния выражает полную открытость на политическом и правительственном уровне для развития сотрудничества с Туркменистаном, говорит министерство в сообщении, отмечая свою убежденность в обоюдной заинтересованности в расширении возможностей сотрудничества, предлагаемых энергетическим сектором Румынии и Туркменистана.

"В обеих странах у нас есть очень хорошие специалисты в энергетическом секторе, и мы можем разрабатывать энергетические проекты, взаимовыгодные для поддержки экономического развития наших стран", - отметили в румынском министерстве.

"Мы надеемся, что сможем как можно скорее возобновить двусторонний диалог, в том числе очные встречи по энергетическим темам, поскольку они играют важную роль для представления особенностей бизнеса каждой страны, а также для предоставления конкретной и актуальной информации румынским и туркменским компаниям и деловым организациям, заинтересованным в этих рынках, торговых возможностях и путях доступа на эти рынки в регионе",- говорится в сообщении министерства.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva