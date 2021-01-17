В 2020 году на портале Azexport продажи превысили $610 млн

БАКУ/Trend/ - В 2020 году азербайджанский портал Azexport реализовал экспортные заказы, поступившие из 142 стран мира, на сумму 610,7 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом сказала руководитель департамента коммуникаций ЦАЭРКА Занура Талыбова.

"Портал совместно с бизнес-школой Worldef и представительством компании Worldef в Азербайджане, таможенным представительством My Broker реализовал проект "Дистанционное обучение Amazon и электронной коммерции"",- сказала Талыбова.

По ее словам, в то же время в течение года портал совместно с международным торговым центром (International Trade Center - ITC) организовал онлайн-тренинги в рамках проекта "Готов к торговле".

"В течение 2020 года физические и юридические лица обращались в Центр поддержки экспорта "Единое окно" 1069 раз, в результате чего было выдано 1298 сертификатов",- отметила руководитель.

Занура Талыбова подчеркнула, что в Центр поддержки экспорта "Единое окно" с июня 2017 года по декабрь 2020 года поступило строительной, промышленной, сельскохозяйственной и другой продукции на общую сумму 473,3 миллиона долларов США. В 2020 году продукция экспортировалась на сумму 182,8 миллиона долларов.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства. Он является эффективной платформой для реализации этих товаров на внешнем и внутреннем рынках.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva