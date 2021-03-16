Туркменистан и Казахстан рассмотрели возможности развития партнерства в области здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Казахстан предложил продолжить партнерство с Туркменистаном по постоянному обмену информацией касательно текущей эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией, и проводимым мерам по стабилизации ситуации.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана, об этом было сказано в ходе онлайн- встречи министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухамметом Аманнепесовым.

Отмечается, что министр здравоохранения Казахстана подчеркнул важность продолжения партнерства с Туркменистаном по предоставлению консультативной и технической помощи в аккредитации медицинских организаций, IT-технологий, скорой помощи, ПМСП и медицинской науке, оказанию высокотехнологичных медицинских услуг для граждан Туркменистана в медицинских организациях Казахстана, а также по организации курсов повышения квалификации по медицинским специальностям для туркменских медицинских работников.

Согласно сообщению, в целом стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области здравоохранения и определили дальнейшие перспективы взаимодействия, а также обменялись опытом по проведению вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Гарабогазгол.

Реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.

«Этот проект станет еще одним ярким символом дружбы между двумя странами», - сказали в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева)

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