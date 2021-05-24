Великобритания является лидером по инвестициям в Азербайджан - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Великобритания является лидером по инвестициям в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с министром экспорта Великобритании Грэхемом Стюартом.

По его словам, помимо других сфер, две страны успешно сотрудничают в областях торговли и инвестиций.

Он также отметил, что состоявшееся четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией является важной платформой для развития двусторонних связей.

Министр проинформировал британскую сторону о проводимых в Азербайджане реформах, национальных приоритетах социально-экономического развития страны до 2030 года, поставленных задачах, последовательных и системных мерах, принимаемых в целях развития устойчиво растущей конкурентоспособной экономики, цифровой экосистемы, повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике, усиления транспортно-транзитного потенциала.

Глава ведомства отметил наличие большого потенциала для расширения связей с Великобританией в различных сферах экономики, в том числе в "зеленой экономике" и ВИЭ.

Кроме того, на встрече была представлена информация о работах, предусмотренных на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

В свою очередь, Грэхем Стюарт отметил заинтересованность британских компаний в участии в этих работах.

Также стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в различных сферах экономики.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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