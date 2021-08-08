Обнародованы данные экспорта мясной продукции из Грузии в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - С января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Туркменистан 162,9 тонны замороженного мяса на общую сумму 361,2 тысячи долларов, сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства Грузии.

За отчетный период страна экспортировала в Туркменистан 403,5 тонны мяса птицы на сумму 303,8 тысячи долларов.

Также указано, что с января по апрель 2021 года в Туркменистан из Грузии было поставлено 8,8 тонны пищевых добавок на общую сумму 87,9 тысячи долларов.

Отметим, что в январе – апреле 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в Туркменистан составил 1,7 миллиона долларов.

В свою очередь Туркменистан за отчетный период экспортировал в Грузию сельхозпродукцию на 411 тысяч долларов.

В январе – апреле продукция, поставленная Грузией в Туркменистан, в основном состояла из следующих наименований: соевый сироп, мороженое мясо, мясо птицы и картофель.

При этом Туркменистан экспортировал в Грузию мясо птицы, мороженое мясо и хлебобулочные изделия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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