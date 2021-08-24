Грузия продолжает сокращать импорт фруктов и овощей
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При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие более 150 баллов, могут поступить в вуз - глава ГЭЦ Азербайджана