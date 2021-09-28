Узбекистан будет производить электромобили

БАКУ/Trend/-На базе предприятия Central Asia Motors в Ферганской области Узбекистана планируется наладить производство электромобилей до конца 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на Портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана.

Об этом говорится в проекте постановления президента об инвестиционной программе Узбекистана на 2022−2024 годы, опубликованном Министерством инвестиций и внешней торговли.

Общая стоимость проекта мощностью 10 тысяч автомобилей в год составляет 55 миллионов долларов. Из них прямые иностранные инвестиции составят 43 миллиона долларов.

Проект будет реализован совместно с китайской компаний Hong Kong ZRSC Technology. Ожидается, что запуск производства состоится в декабре 2022 года. На заводе будет создано 100 рабочих мест.

По данным Госкомстата, в страну за восемь месяцев 2021 года ввезли 501 электрокар, это в семь раз больше показателя прошлого года.

Вместе с ростом импорта электротранспорта развивается инфраструктура — по последним данным, в стране функционируют уже 33 электрозаправки. Появились компании, специализирующиеся как на продаже электромобилей (Megawatt Motors), так и на строительстве зарядных станций (Tok Bor).

Кроме того, правительство планирует перепрофилировать «Узавтосаноат» на производство электромобилей.