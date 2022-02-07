ЗАО AzerGold планирует в 2022 г. впервые выплатить дивиденды акционерам

БАКУ /Trend/ - ЗАО AzerGold в результате успешной деятельности в 2020-2021 годах планирует в нынешнем году впервые выплатить своим акционерам дивиденды в размере 20,5 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

«Финансовая отчетность ЗАО по итогам 2020 года опубликована в прошлом году. Согласно финансовой отчетности, утвержденной независимой аудиторской компанией в соответствии с международными стандартами, чистая прибыль ЗАО в 2020 году выросла на 287 процентов по сравнению с 2019 годом и составила 82 миллиона манатов», – сказал Ибрагимов.

По его словам, ожидается, что итоги финансовой проверки ЗАО, которую проведет PwC Azerbaijan в нынешнем году, также будут положительными.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)