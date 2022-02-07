ЗАО AzerGold обнародовало производственные планы на 2022 г.
БАКУ /Trend/ - В 2022 году ЗАО AzerGold планирует произвести 61 074 унции золота и 122 147 унций серебра.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.
По его словам, последние исследования показали, что извлекаемые запасы золота на месторождении "Човдар" выросли со 179 тысяч унций (прогноз 2016 года) до 212 тысяч унций.
В 2021 году ЗАО произвело 61,5 тысячи унций золота и 134,4 тысячи унций серебра, что соответственно на 2,5 и 10,9 процента больше, чем годом ранее, сказал Ибрагимов.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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