Турецкая компания построит завод по переработке руды на месторождении «Човдар»

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения устойчивой работы на участке по переработке руды "Човдар" в течение года были обследованы сульфидная фаза этого месторождения и боковые участки - ближний и дальний фланги.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, на месторождении "Човдар" в дополнение к запасам золота в 212 тысяч унций, которые могут быть реализованы, подтверждены запасы в 470 тысяч унций.

Для организации переработки данных объемов руды были проведены исследования с участием международной консалтинговой компании по выбору технологии переработки, обеспечивающей максимальную эффективность. В качестве технологии был определен наиболее оптимальный метод CIL (угольно-сорбционная технология), сказал Ибрагимов.

По словам главы правления, международная консалтинговая компания провела предварительные проектные работы по организации производства по этому методу. Подписан контракт с турецкой компанией Maqro Construction в соответствии с процедурами закупок на строительство завода и соответствующей инфраструктуры, сказал Ибрагимов.

Завод, который будет введен в эксплуатацию в конце 2022 – начале 2023 года, планирует перерабатывать руду с сульфидной фазы месторождений "Човдар", "Марах", "Агехуш 2", "Тулаллар", а также руды с потенциально золотоносного месторождения "Нариманлы", которое было открыто в прошлом году в результате геологоразведочных работ. В настоящее время образцы пород, взятые с месторождения "Нариманлы", анализируются в международной лаборатории. По результатам анализа планируется произвести подсчет ресурсов в соответствии с международными стандартами и разработать проект горных работ в текущем году, подготовить ресурсный отчет по месторождению и завершить производственный план в 2023 году, сказал он.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)