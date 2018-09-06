Нефть дешевеет на опасениях замедления темпов глобального роста

6 сентября 2018 11:05 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг снижаются на фоне негативной динамики на развивающихся рынках, что, как опасаются инвесторы, может привести к замедлению темпов глобального экономического роста, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Cтоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 77,11 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28%, до 68,52 доллара за баррель.

Между тем в четверг подходит к концу срок общественного обсуждения по инициативе введения нового "транша" импортных пошлин США на китайские товары. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.

"Перспективы увеличения объемов поставок нефти из стран ОПЕК и ее союзников (по венской сделке), а также прогнозы на снижение спроса на сырье в Китае и в других развивающихся странах могут оказывать давление на котировки нефти или по крайней мере сдерживать рост цен", — цитирует агентство мнение рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

"Это в значительной степени происходит из-за укрепления доллара, который давит на валюты развивающихся стран, включая иену, что в свою очередь повысило (альтернативные) расходы удержания всех сырьевых активов, торгующихся в долларе", — добавляет аналитик.

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