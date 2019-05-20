Страны ОПЕК+ к концу июня смогут лучше оценить рынок нефти и принять решение по сделке

20 мая 2019 02:20 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+ к концу июня смогут лучше оценить мировой рынок нефти и принять решение относительно судьбы сделки по сокращению добычи нефти, заявил на пресс-конференции министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверен, что когда мы встретимся в Вене через пять недель, у нас будет более качественная оценка ситуации на рынке и мы сможем принять правильное решение", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что Россия не предлагала ослабить квоты на 900 тыс. баррелей в сутки. "Это слухи, они неверные. Они попросили оставить пока вопрос открытым, и мы поддержали эту позицию - подождать до более точных оценок и прогнозов", - отметил аль-Фалех. При этом, по его словам, независимо от июньского решения ОПЕК+, Саудовская Аравия не станет наращивать добычу в июле. "Мы будем соблюдать ограничения еще один месяц", - добавил министр.

Он добавил, что Саудовская Аравия удовлетворена уровнем сокращения добычи нефти в России в апреле и мае. "Мне вполне комфортно с тем, как Россия сокращала добычу в апреле и мае, они даже больше сократили", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия в мае перевыполнит свою квоту по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Целевые ориентиры сделки

Страны ОПЕК+ обсудят новые целевые ориентиры сделки по сокращению добычи, в том числе средний за 10 лет уровень мировых запасов нефти, сообщил аль-Фалех. "Когда мы начинали сделку, мы брали за ориентир средние за пять лет уровни с 2015 года. Но чем ближе 2020 год, тем он [прошлый ориентир] более неактуален. Я думаю, мы вдумчиво обсудим это в ближайшие недели. Мы можем рассмотреть 10-летний период или ориентир удовлетворенности спроса в зависимости от уровня запасов. Сегодня запасы слишком высоки", - сказал министр.

Санкции США против Ирана

Американские санкции в отношении Ирана не повлияли на рынок нефти, так как рынок хорошо снабжается, сообщил Халед аль-Фалех. "Санкции [против Ирана] были введены в тот момент, когда рынок был хорошо снабжен. Поэтому санкции "растворились" в рынке, несмотря на перебои с поставками в Ливии и Венесуэле. Предложение на рынке очень высокое", - пояснил аль-Фалех.

Он также отметил, что оценить реальный уровень экспорта Ирана сейчас сложно, так как "не вся иранская нефть покидает берег Ирана под видом иранской".

"Азиатский рынок растет для Саудовской Аравии, в то время как спрос на нашу нефть в США стабильно снижается вследствие сланцевой революции", - сказал министр. "Наиболее заметное изменение спроса мы увидели со стороны Китая, Японии и Южной Кореи. Эти три страны запросили больше саудовской нефти в мае-июне", - добавил он.

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