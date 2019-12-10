ПО «Азеригаз» о проделанной работе в текущем году

10 декабря 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В производственном объединении (ПО) «Азеригаз» состоялось крупное совещание с участием руководящего состава, а также руководящих работников, входящих в структуру департаментов, отделов и управлений, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

Генеральный директор объединения Руслан Алиев отметил, что большинство работ по газификации, намеченных на 2019 год, завершено.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества жалоб. Однако, наряду с этим, остаются некоторые проблемные вопросы, для устранения которых принимаются оперативные меры.

Работа по решению задач, поставленных перед всеми структурными подразделениями, была признана удовлетворительной.

Руководящим работникам еще раз было дано указание об оперативном решении любой технической проблемы, с которой сталкиваются абоненты.

Руслан Алиев также дал поручения соответствующим структурам, в том числе региональным, по оперативному и своевременному расследованию жалоб, обеспечению участия абонентов в процессе проверки счетчиков, предоставлению абонентам подробной информации об использовании установленных счетчиков.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гедабейском районе Азербайджана газифицированы еще сотни домов
Энергетика 6 декабря 19:06
Еще 342 частных дома в Азербайджане обеспечены природным газом
Энергетика 5 декабря 17:22
Новое назначение в ПО "Азеригаз"
Энергетика 3 декабря 19:51
Более 500 частных домов в Баку были обеспечены подачей газа
Энергетика 3 декабря 12:28
Газифицирован ряд сел Губинского района Азербайджана
Энергетика 29 ноября 19:31
Еще два жилых поселка страны обеспечены подачей газа
Энергетика 29 ноября 11:14
Лента новостей
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Помпео
Россия 20:40
Две казахстанские авиакомпании начнут выполнять рейсы по новым маршрутам
Транспорт 20:30
Азербайджанская компания о ходе строительства крупного агрокомплекса в одном из регионов
Строительство 20:16
Узбекистан установил фиксированные суммы налога для предпринимателей
Финансы 20:13
Банки Узбекистана закрывают свои филиалы
Финансы 20:01
В казахстанском мегаполисе создадут 30 предприятий по переработке сельхозпродукции
Бизнес 19:53
В Иране реализуют 53 нефтехимических проекта
Экономика 19:41
Сотрудники АПБ провели мониторинги на посевных площадях в Барде (ФОТО)
Экономика 19:28
"Национальный совет" Али Керимли вновь нарушает правила игры
Политика 19:15