ПО «Азеригаз» о проделанной работе в текущем году

БАКУ/Trend/ - В производственном объединении (ПО) «Азеригаз» состоялось крупное совещание с участием руководящего состава, а также руководящих работников, входящих в структуру департаментов, отделов и управлений, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

Генеральный директор объединения Руслан Алиев отметил, что большинство работ по газификации, намеченных на 2019 год, завершено.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества жалоб. Однако, наряду с этим, остаются некоторые проблемные вопросы, для устранения которых принимаются оперативные меры.

Работа по решению задач, поставленных перед всеми структурными подразделениями, была признана удовлетворительной.

Руководящим работникам еще раз было дано указание об оперативном решении любой технической проблемы, с которой сталкиваются абоненты.

Руслан Алиев также дал поручения соответствующим структурам, в том числе региональным, по оперативному и своевременному расследованию жалоб, обеспечению участия абонентов в процессе проверки счетчиков, предоставлению абонентам подробной информации об использовании установленных счетчиков.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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