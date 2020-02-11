Казахстан пока не возобновил полноценный экспорт нефти в Китай

БАКУ/Trend/ - Казахстан все еще не возобновил экспорт нефти АО "СНПС-Актобемунайгаз" в Китай, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Ногаева, на данный момент в штатном режиме идет обеспечение всех нефтеперерабатывающих заводов страны.

"Продолжается транзит российских нефтересурсов в Китай, а поставка казахстанской нефти пока приостановлена", - сообщил Ногаев.

Он также отметил, что с целью подсчета объемов некондиционной нефти была создана комиссия.

"Мы должны разобраться с причинами возникновения данной проблемы. Сроки завершения исследований комиссии пока не установлены. На сегодняшний день технологическая схема нормализовалась. Все предприятия, которые поставляли нефть в эту систему, вышли на плановые объемы, которые были до этого происшествия", - сказал Ногаев.

Напомним, что 16 января 2020 года при приеме нефти АО "СНПС-Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов "КазТрансОйл" было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции.

В тот же день был остановлен прием нефти от "СНПС-Актобемунайгаз".

С учетом снижения объемов нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерство энергетики скорректировало график поставок нефти в январе 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы страны, в то же время сократив экспорт продукции казахстанских производителей в направлении Китая.

Согласно сообщению "КазТрансОйл", транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" не остановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и нормами качества ГОСТ.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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