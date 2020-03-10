Минэнерго: Казахстан будет придерживаться плановых объемов нефтедобычи

БАКУ/Trend/ - Казахстан намерен придерживаться прежнего плана по добыче нефти на 2020 год, сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По его словам, особого наращивания или сокращения не планируется.

Ногаев также отметил позицию Казахстана по сделке ОПЕК+.

«Консенсус всегда шел на пользу. Время покажет, какими будут дальнейшие действия членов ОПЕК», - сказал он.

Напомним, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - первого июля 2019 года - на девять месяцев). В рамках последнего продления соглашения предусмотрено сокращение среднесуточной добычи до уровня 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В рамках решения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2020 года, принятого на седьмой Конференции ОПЕК+, Казахстан принял на себя обязательства по поддержанию добычи нефти на уровне 1,843 миллиона баррелей в сутки против 1,86 миллиона баррелей в сутки ранее.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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