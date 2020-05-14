Нефть дорожает на фоне неожиданного снижения запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на оптимизме вокруг неожиданного сокращения запасов в США. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% — до 29,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,23%, до 25,62 доллара за баррель.

Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей до 531,5 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны, в то время как аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение на 4,1 миллиона баррелей.

"Коммерческие запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, добавляя все больше свидетельств того, что рынок нефти в США прошел худшее", — отметили аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство.

Однако обеспокоенность по поводу возможной второй волны заболеваний коронавирусом сдерживает рост, в то время как в Южной Корее и Китае появились новые случаи заражения COVID-19 после смягчения карантинных мер.