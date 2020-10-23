Потребление авиатоплива восстановится в 2025 году - Fitch Solutions
Нам не страшно умереть, потому что становимся шехидами на своей земле, уничтожая захватчиков - вице-президент ПЕН-клуба Натиг Расулзаде
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Призывы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играют важную роль в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана - эксперт
Нам не страшно умереть, потому что становимся шехидами на своей земле, уничтожая захватчиков - вице-президент ПЕН-клуба Натиг Расулзаде
Турция надеется, что вместе с Россией сможет достичь успеха в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе - Эрдоган
Преступления армянских ВС против мирного населения в Гяндже не сравнить даже с фашизмом - глава еврейской общины
Армянские оккупанты варварски эксплуатировали месторождения полезных ископаемых в Зангилане - минэкологии
Армяне хотели, закрепившись на оккупированных территориях, заставить мир забыть об их варварском захвате - историк
Заявление Путина «закрыло рот» занимавшим антиазербайджанскую позицию общественным деятелям - политолог
Ухудшение эпидемиологической ситуации не исключает локальных закрытий - главный инфекционист Азербайджана
Между Грузией и Турцией существует отличный уровень сотрудничества и диалога в области экономики - посольство
Нагорный Карабах является частью Азербайджана, на основании этого мы можем положить конец войне - глава МИД
Генпрокуратура Азербайджана продолжает выявление лиц, осуществляющих незаконную деятельность на оккупированных территориях страны
Иран заинтересован в благоустройстве освобожденных от оккупации приграничных территорий Азербайджана - посол (ФОТО)
Благодаря объективности и точности азербайджанских СМИ мир узнает о реалиях Азербайджана - Арзу Нагиев
Вице-премьер Азербайджана направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконной поездкой российского депутата в Карабах
Все надежды Пашиняна втянуть Россию в карабахский конфликт оказались тщетными - российский политолог
Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в вопросе карабахского конфликта – правительство Турции
Открыто поддерживать любую из сторон карабахского конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно - российский политолог
Очередная ложь армян: Турецкие знаменитости представлены как "убитые азербайджанские военнослужащие" (ФОТО/ВИДЕО)
Министр образования Азербайджана рассказал об агрессии Армении на внеочередном заседании ЮНЕСКО (ФОТО)
К истории Карабахского конфликта: Азербайджан обеспечивал самый высокий уровень жизни для НКАО (ФОТО/ВИДЕО)
В случае увеличения роста инфицированных COVID-19 в Азербайджане, суточный показатель может превысить 1000 человек - эксперт