БАКУ/Trend/ - По итогам 2020 года на НПЗ Star планируется переработать примерно 76 миллионов баррелей нефти.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе онлайн пресс-конференции глава бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Анар Мамедов.

"НПЗ Star перерабатывает около 20 видов сырой нефти",- сказал он.

«Мы в основном предпочитаем тяжелые виды сырой нефти. Самый оптимальный вид для нас - это иранская нефть. Но по известным причинам на данный момент мы не можем получать иранскую нефть. Поэтому мы используем альтернативные варианты»,- добавил Мамедов.

Напомним, что церемония открытия НПЗ STAR состоялась 19 октября 2018 года в Измире (Турция). Его перерабатывающая мощность составляет 10 миллионов тонн сырой нефти в год.

НПЗ STAR, обладающий самыми современными технологиями, способен перерабатывать более 100 видов нефти.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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