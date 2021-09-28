Мировые цены на нефть растут во вторник утром, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов, впервые с осени 2018 года, на признаках того, что рост спроса на сырье в мире опережает предложение. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара. Показатель превысил 80 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.

Рост цен на нефть происходит по мере признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире в то время, как предложение увеличивается более медленными темпами. Позднее во вторник рынки ждут нового прогноза ОПЕК.

"Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Эксперт считает, что это усилит недостаток предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.