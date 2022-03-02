Азербайджан поддержал решение ОПЕК об увеличении суточной добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержал решение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в апреле 2022 года, принятое на 26-м заседании министров стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее участницами.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в марте - до 682 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 36 тысяч баррелей.

Отметим, что на 19-м заседании министров стран ОПЕК+ в июле 2021 года было достигнуто соглашение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в месяц с августа до 5,8 миллиона баррелей. Было принято решение завершить сокращение добычи в сентябре 2022 года и продлить «Декларацию о сотрудничестве» до конца 2022 года с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти с мая следующего года.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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