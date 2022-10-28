Нефть дешевеет после трехдневного подорожания

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются примерно на 1% после заметного роста в течение трех дней. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,03%, до 94,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 87,95 доллара.

В пятницу утром стоимость нефти снижается после заметного роста на протяжении трех последних дней. Со вторника по четверг включительно цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,14%, декабрьских фьючерсов на WTI — на 4,67%.

Так, позитивной динамике котировок "черного золота" в основном способствовали ожидания и выход статистики по запасам нефти в США, из которой стало известно, что запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения лишь на 0,8 миллиона баррелей. В то же время стратегический резерв нефти в США уменьшился на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей, что является минимумом с мая 1984 года.

Кроме того, к росту стоимости привела еще одна статистика из США. ВВП страны в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год, хотя аналитики ожидали роста показателя лишь на 2,4%. Так, рынки ослабили опасения по поводу начала глобальной рецессии, которая могла бы стать причиной снижения спроса на нефть.