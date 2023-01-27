В Enagas назвали стоимость сделки по приобретению доли в TAP

БАКУ/Trend/ - Стоимость сделки по приобретению 4-процентной доли Axpo в консорциуме Трансадриатического трубопровода испанской компанией Enagas составила 168 млн евро, передает в пятницу Trend со ссылкой на Enagas.

Таким образом, доля испанской компании в TAP увеличивается с 16% до 20%.

«Данная сделка поможет Enagas в достижении цели Стратегического плана на 2022–2030 годы по содействию укреплению безопасности энергоснабжения и декарбонизации в Европе», - сказали в компании.

А 1 процент из 5-процентной доли Axpo был приобретен компанией Fluxys.

В Enagas отметили, что благодаря этим двум сделкам по покупке акций Axpo усиливается роль европейских операторов системы передачи в этой стратегической инфраструктуре Европейского Союза, что способствует прогрессу в обеспечении безопасности поставок и в достижении целей декарбонизации.

Отметим, что Axpo продает свою 5-процентную долю в Трансадриатическом трубопроводе акционерам Fluxys и Enagas S.A. В соответствии с договором купли-продажи бельгийская Fluxys приобретет 1%, а испанская Enagás — 4% акций Axpo. Таким образом, обе компании получат 20% акций в консорциуме TAP, в который входят bp (20%), SOCAR (20%) и Snam (20%)», - говорится в сообщении компании.

TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.