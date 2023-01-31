Цены на нефть умеренно снижаются в последний торговый день января

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снижаются. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировками движет техническая динамика, при этом трейдеры сохраняют оптимизм по спросу из Китая, отмечают эксперты.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,39% — до 84,17 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 77,56 доллара.

Пока нефть дорожала в ожидании оживления спроса из Китая после ослабления карантина, цены пытались удержать важные технические уровни 50-дневных и 100-дневных скользящих средних; сейчас такая ситуация способствует распродаже, считают дилеры, которых цитирует агентство Блумберг.

Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ослабление карантинных ограничений в стране поддержало прогнозы по экономике страны и перспективы нефтяного спроса.

Инвесторы также ожидают публикации в среду еженедельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 27 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 1 миллион баррелей после роста на 0,5 миллиона неделей ранее.