ЮГК доказал свою стратегическую важность для энергобезопасности Европы - Клаус Йоханнис

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор за два года, прошедшие с момента его ввода в эксплуатацию, вне всяких сомнений доказал свою стратегическую важность для энергетической безопасности Европы.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на 9-м совещании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м совещании министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

«Мы должны поблагодарить всех тех, кто проявил дальновидность, политическую волю и решимость воплотить этот проект в жизнь», — сказал он, добавив, что в настоящее время коридор становится еще более важным, особенно когда речь идет об энергетической безопасности.

Йоханнис отметил, что на этом фоне Европейский союз и государства-члены предприняли решительные шаги по существенному снижению зависимости от ненадежных источников газа, «поскольку они имеют слишком высокую геополитическую цену, чтобы платить за нее».

«Этот стратегический курс в отношении надежных партнеров, таких как Азербайджан, уже давно поддерживается Румынией», — добавил он.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.