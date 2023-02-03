Нужны дополнительные запасы и источники для увеличения поставок газа в Европу - Фатих Донмез

БАКУ /Trend/ - Нужны дополнительные запасы и дополнительные страны-источники для увеличения объемов поставок газа в Европу.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, выступая на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«TANAP является конкретным примером нашего совместного сотрудничества в качестве основной опоры Южного газового коридора. Реализация проекта этого коридора показывает, что общая цель может объединять страны. Все эти масштабные проекты эффективно реализуются в тесном сотрудничестве. Реализация проекта этого коридора и обеспечение коммерческого потока газа в Европу является особенно важным шагом для достижения этой цели. Нам нужны дополнительные запасы и дополнительные страны-источники для увеличения объемов газа. В этом контексте мы готовы развивать сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном во имя процветания нашего региона», - сказал он.