Fitch Solutions спрогнозировала экономический рост Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2024 году экономика Азербайджана вырастет на 2,6 процента по сравнению с прогнозом ежегодного роста на 2,4 процента в 2023 году, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию Fitch Solutions, которая входит в группу Fitch.

«Этот показатель остается значительно выше предпандемической тенденции в 1,2 процента, зафиксированной в 2010-2020 годах», - говорится в отчете компании.

Как отмечается, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Азербайджан выиграет от возросшего спроса на природный газ со стороны ЕС, поскольку блок пытается диверсифицировать свои источники энергии от России.

Отметим, что Азербайджан экспортирует природный газ в Европу по Южному газовому коридору. Трансадриатический трубопровод (TAP), который является европейской частью коридора, начал коммерческие поставки в конце 2020 года.

По итогам 2023 года Азербайджан поставил в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности Южного газового коридора с нынешних 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. TAP начнет поставки дополнительных 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года.