Представитель SOCAR Trading о мировых ценах на нефть

БАКУ /Trend/ — Исполняющий обязанности директора по торговле компании "SOCAR Trading" (торговый дом SOCAR) Таги Тагизаде считает, что на цены на нефть и на предложение нефти на мировом рынке сильно влияют геополитические риски, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR Trading.

"Ожидается, что рынок нефти в краткосрочной перспективе останется напряженным из-за наличия конфликтов в мире, из-за геополитического давления и сбоев в логистике. Существует много неизвестных (по сырой нефти)”, - сказал Тагизаде, который на этой неделе участвовал во встрече мировых трейдинговых компаний в Лозанне.

Вместе с тем он признал, что ОПЕК "проводила хорошую работу по управлению ценами на нефть в последние несколько лет".

"ОПЕК может быть заинтересована действовать в соответствии с тем, чтобы поддерживать мировую цену на нефть в среднем в 90 долларов США за баррель. Они добились успеха, и я не вижу причин, почему бы им не продолжить эту тенденцию всей группой", — отметил Тагизаде.

В целом, большинство мировых трейдеров считает, что в текущем году цена на нефть может быть на уровне 85-100 долларов за баррель.