Назван объем экспорта газа Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь этого года в стране было добыто 41,5 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации, опубликованной министерством энергетики Азербайджана.

Согласно данным, 10,9 млрд кубометров газа добыто с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 22,9 млрд кубометров - с "Шахдениз", 1,3 млрд кубометров - с "Абшерон". 6,4 млрд кубометров добыты SOCAR. Добыча газа увеличилась на 1,4 миллиарда кубометров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Продажи газа за рубеж за отчетный период составили 20,7 млрд кубометров, что на 4,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 10,6 млрд кубометров газа было транспортировано в Европу, 8,2 млрд кубометров - в Турцию и 1,9 млрд кубометров - в Грузию. За это время по TANAP в Турцию было поставлено 4,7 миллиарда кубометров газа.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" до 1 ноября 2024 года добыто 646,6 млн тонн нефти (вместе с газовым конденсатом), 459,2 млрд кубометров газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 598,7 миллиона тонн нефти, 227,3 миллиарда кубометров газа, а с "Шахдениз" - около 47,9 миллиона тонн конденсата, 231,9 миллиарда кубометров газа.

С этих месторождений до 1 ноября 2024 года было экспортировано 644,7 миллиона тонн нефти и 165,8 миллиарда кубометров газа.

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