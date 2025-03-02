Добыча газа на «Шах Дениз» увеличилась

БАКУ/Trend/ - В 2024 году на месторождении "Шах Дениз" было добыто около 28 миллиардов стандартных кубометров газа и более 4 миллионов тонн (около 35 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo, передает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, в 2023 году добыча составила примерно 26 миллиардов стандартных кубометров газа и более 4 миллионов тонн (около 35 миллионов баррелей) конденсата. Таким образом, объем газодобычи увеличился на 7,7 процента в годовом исчислении.

В течение года с месторождения "Шах Дениз" продолжались поставки газа на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAS), через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в нескольких точках, а также покупателям в Европе.

Производственная мощность действующих объектов "Шах Дениз" в настоящее время составляет около 79 миллионов стандартных кубометров газа в сутки, или приблизительно 29 миллиардов кубометров в год.

Доли участия в проекте "Шах Дениз" распределены следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19,00%), SGC (16,02%), NICO (10,00%) и MVM (5,00%).