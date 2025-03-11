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В Кобулети прекращена подача газа из-за повреждения газопровода SOCAR Georgia Gas

Энергетика Материалы 11 марта 2025 12:33 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Компания SOCAR Georgia Gas сообщает, что 11 марта в 10:20 из-за аварийного повреждения было прекращено газоснабжение 19 496 абонентов в муниципалитете Кобулети, передает во вторник Trend.

Как сообщается, в настоящее время на месте работает аварийная бригада.

«Подача газа начнёт восстанавливаться с 10:00 утра 12 марта и будет полностью возобновлена до конца дня. Компания SOCAR Georgia Gas приносит извинения за причинённые неудобства и призывает абонентов держать газовые краны закрытыми и не оставлять газовые приборы без присмотра», - сказали в компании.

О причинах подверждения не сообщается.

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