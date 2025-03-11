Испанская компания заинтересована в производстве водорода в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Испанская компания "Enerdealers, Commodity Trading and Energy Consulting" рассматривает возможность производства водорода в Азербайджане.

Об этом Trend сообщила генеральный директор компании Диана Гисперт Пералес.

Она проинформировала о компании, а также рассказала о возможностях сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы - консалтинговая инжиниринговая компания, которая осуществляет поставки по всей цепочке создания стоимости компаниям, которым требуется сырье. Таким образом, мы имеем опыт работы со всеми новыми возобновляемыми источниками и водородом, биометаном или солнечными, ветровыми системами, которые дополняют нефть и газ и фактические углеводороды. Поэтому мы очень рады найти синергию в Азербайджане, и мы здесь для этого.

Мы очень заинтересованы в производстве водорода в Азербайджане. В то же время, сочетая его с традиционным топливом, мы можем еще больше повысить нашу конкурентоспособность во всем мире", - сказала генеральный директор компании.

Отметим, что согласно исследованию рынка низкоуглеродной водородной экономики (Low Carbon Hydrogen Economy Market Study), подготовленному консалтинговой компанией Advisian при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития низкоуглеродной водородной экономики. В отчете подчеркивается, что страна располагает огромными ресурсами возобновляемой энергии (как на суше, так и на шельфе).

Исследование подтвердило коммерческую жизнеспособность производства "зеленого" водорода, а также выявило возможности его поставок на региональные энергетические рынки, включая ЕС. В нем также определены сферы применения водорода в национальном потреблении, обозначены перспективы внедрения водородных технологий в энергетике и промышленности Азербайджана, оценена себестоимость его производства (LCOH), а также рассмотрены потенциальные маршруты экспорта.

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