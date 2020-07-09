AFB Bank Азербайджана прекращает сотрудничество с Fitch Ratings

БАКУ/Trend/ - AFB Bank Азербайджана приостанавливает сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch, сообщает Trend со ссылкой на банк.

«Новые экономические реалии, вызванные пандемией COVID-19, которая стала причиной глобального кризиса во всем мире, в настоящее время снижают важность обновления кредитного рейтинга коммерческих банков. Катаклизмы на зарубежных финансовых рынках усложнили возможности привлечения средств, а также повлияли на рациональность обновлений кредитного рейтинга на фоне снижения кредитных вложений для банка», - отмечается в информации.

В сообщении отмечается, что пересмотрев стратегию в вопросах развития бизнеса, было принято решение временно прекратить сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch. Вместе с тем следует отметить, что рейтинг банка LT IDR был оценен на уровне "B -".

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, капитальные позиции AFB Bank достаточно высоки и этот рейтинг является одним из самых высоких среди ведущих коммерческих банков страны. Прибыль банка за первый квартал этого года в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в информации.

Отметим, что AFB Bank, начавший свою деятельность в феврале 2009 года, один из ведущих финансовых учреждений страны, действующих в настоящее время, с 11 филиалами и 5 отделениями. Учитывая меры социальной изоляции, банк стремится обслуживать своих клиентов по электронным каналам.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva