Госдеп призвал университеты США продать активы в китайских компаниях

Госдепартамент США призвал американские университеты и колледжи избавиться от активов в китайских компаниях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в письме, поступившем руководству американских научных центров от заместителя госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетической безопасности и охраны окружающей среды Кита Крака.

"Главам финансовых фондов университетов следует распродать акции в компаниях из КНР в связи с опасениями того, что изменение стандартов бухгалтерской отчетности может обернуться массовым исключением китайских компаний с американских фондовых бирж к концу следующего года", - говорится в письме, с которым удалось ознакомиться Bloomberg. По словам Крака, владельцы акций также рискуют в связи с тем, что китайские компании вынуждены будут провести переоценку прежней финансовой отчетности.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что китайские компании, которые не будут соблюдать новые американские правила бухгалтерской отчетности, покинут биржи США к концу 2021 года. Как сообщил в связи с этим Комитет по контролю над ценными бумагами КНР, власти Китая надеются путем диалога урегулировать с США вопрос запланированного ужесточения контроля за финансовой отчетностью китайских компаний, представленных на американских биржах. Последние контакты по этой теме прошли 4 августа.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает обязать китайские компании, акции которых торгуются на американских биржах, предоставлять бухгалтерскую отчетность финансовым регуляторам Соединенных Штатов. Согласно этому плану, находящемуся на стадии разработки, коммерческие организации, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила к 2022 году. Предприятия, планирующие выйти на IPO (процедура первичного размещения акций), обязаны допустить аудиторов США к их отчетности.