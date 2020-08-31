Raiffeisen Bank о возможностях сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Туркменистан останется в центре внимания Raiffeisen Bank International (RBI) с точки зрения исследований и анализа, сообщили Trend в RBI.

"Туркменистан является рынком, за которым RBI некоторое время уже следит", - сказали в RBI.

В RBI отметили, что пандемия коронавируса требует от них снижения темпов сотрудничества на новых рынках, поэтому в настоящее время у них нет никаких новых проектов в Туркменистане.

При этом в RBI добавили, что в целом Туркменистан остается очень интересным направлением для сотрудничества.

"RBI и местные финансовые институты Туркменистана могут реализовывать совместные проекты при условии дальнейшего улучшения мер управления рисками в Туркменистане, а также структуры туркменского финансового рынка",- добавил банк.

Отметим, что ранее велись переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком "Рысгал" и Raiffeisen Bank International - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Как ранее сообщили Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии, основными сферами интересов Австрии в Туркменистане являются энергетика (включая возобновляемые источники энергии), экологические технологии (управление водными ресурсами и отходами), медицинские технологии и фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, инфраструктура и цифровые технологии.

Напомним, что возможно сотрудничество Туркменистана с Австрией в создании совместных инновационных производств в экономических зонах Туркменистана, а также строительстве заводов по производству минеральных удобрений.

(Автор: Джейла Алиева.)

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