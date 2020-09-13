ЕБРР назвал пути роста эффективности банковского сектора Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Дополнительные иностранные инвестиции в финансовый сектор Туркменистана, повысят его конкурентоспособность и будут способствовать его развитию и росту, сказал Trend представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Антон Усов.

"Мы хотели бы видеть расширения сотрудничества между местными туркменскими и иностранными банками, в том числе из Центральной Азии, в области торгового финансирования", - добавил усов.

Усов отметил, что банковский сектор Туркменистана играет важнейшую роль в поддержке экономической деятельности страны и, в частности, в финансировании местных малых и средних предприятий.

Кроме того, ранее ЕБРР выделил кредит в размере 1,3 миллиона долларов на поддержку производителя гигиенических товаров Rysgally El.

За все время своей работы в Туркменистане Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 272 миллиона евро в 70 проектов в разных отраслях страны, отмечал ранее Усов.

Такие инвестиции позволили более чем 200 малым и средним предприятиям получить доступ к бизнес-консультациям, добавил Усов.

Европейский банк реконструкции и развития уделяет особое внимание расширению деятельности частного предпринимательства в корпоративном и финансовом секторах Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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