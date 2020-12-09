Центробанк Азербайджана способствует введению однозначных процентных ставок в банках

БАКУ /Trend/ - Процентные ставки по кредитам в азербайджанских банках остаются высокими и Центробанк Азербайджана способствует тому, чтобы проценты были однозначными.

Как сообщает Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, за формирующимися процентами по кредитам стоят очень серьезные объективные реалии, в частности проценты являются доходным ресурсом азербайджанских банков. Данная прибыль непосредственно связана с факторами риска в банках. Поэтому в первую очередь необходимо снизить риски банковского сектора.

На заседании глава Центробанка также подчеркнул, что перед обширным финансовым сектором Азербайджана стоят большие вызовы, и для достижения всех целей, поставленных перед ним главой государства, важна стабильность всего финансового сектора.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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