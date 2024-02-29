Переход Азербайджана на ВИЭ позволит снизить выбросы в атмосферу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане основной объем выбросов диоксида углерода в атмосферу приходится на энергетический сектор и транспорт, но активно осуществляются меры по нивелированию эмиссии за счёт перехода на ВИЭ.

Об этом сказал заместитель директора департамента развития сфер возобновляемых источников энергии Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Сахиб Халилов в ходе встречи "Caspian Energy Meet Up", организованной "Caspian Energy Club" на тему "Год солидарности во имя зеленого мира", сообщает Trend.

"Для содействия предотвращению глобальных климатических изменений в Азербайджане проводятся соответствующие работы в направлении развития возобновляемых источников энергии", - отметил Халилов.

Он напомнил, что в октябре 2023 года была введена в эксплуатацию построенная компанией "Masdar" солнечная электростанция "Гарадаг", и работа этой станции позволит предотвратить выброс углекислого газа (CO2) в атмосферу в объеме 400 тысяч тонн