Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней - глава ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Миллионы людей страдают от засухи, резкого повышения температуры воздуха.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время выступления на 29-м Заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

"Климатический кризис - это кризис здравоохранения и здоровья. Масштабы гуманитарных чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, растут. Изменение климата способствует распространению таких болезней, как чума, малярия. Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней", - сказал он.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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