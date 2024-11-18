В рамках COP29 было обсуждено вложение инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку состоялась встреча высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего.

Как сообщает в понедельник Trend, во встрече, модератором которой стала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, представители ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения.

Как сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, Бакинская инициатива является выражением приверженности Азербайджана деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека.

По его словам, изменение климата влияет на все сферы человеческой жизни, здоровье, системы образования, энергетические рынки, институты, возможности, доступные для будущих поколений.

"Мы должны инвестировать в людей, и эти инвестиции должны быть сделаны на самой ранней стадии изменения климата. Для того, чтобы гарантировать, что дети и молодежь станут частью сплоченного общества, связанного с образованием, здравоохранением и развитием навыков.

Эти инвестиции предназначены не только для обеспечения устойчивости, но и для улучшения усилий по смягчению последствий изменения климата. Это означает подготовку навыков и требований будущего и снижение текущего воздействия на здоровье и бизнес.

Хотя во многих переговорах обсуждаются ключевые вопросы человеческого развития, впервые комплексный, взаимосвязанный подход был выдвинут на передний план с введением Дня человеческого развития в качестве центрального направления наших политических усилий.

Бакинская инициатива является выражением и продолжением нашей приверженности деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека. Эта инициатива требует диверсифицированного и целостного подхода, который укрепит глобальное сотрудничество между секторами, модернизирует инвестиции и обеспечит, чтобы человеческое развитие было ключевым элементом нашей климатической стратегии.

А министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что многое нужно сделать для развития знаний учителей в сфере изменения климата.

По его словам, включив климатическое образование в национальную учебную программу, предпринимаются шаги, для гарантии понимания каждым учащимся своей роли в сохранении планеты.

"В Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы большое внимание уделяется построению устойчивых и низкоуглеродных систем образования.

Сегодня Президентство COP29 в сотрудничестве с ЮНЕСКО и международными партнерами фокусируется на интеграции измерений климата в международные оценки, такие как PISA, и трансформации систем образования, чтобы сделать их более экологичными. Это включает в себя адаптацию учебных программ, улучшение подготовки учителей и создание школ, выступающих за устойчивость и продолжительность.

Мы также можем привести в пример высшее образование. Приспосабливая наши университеты к глобальным стандартам устойчивости, мы готовим студентов стать лидерами в области устойчивости к изменению климата.

Мы предоставляем нашей молодежи зеленые навыки, необходимые для низкоуглеродной экономики. Одной из инициатив, поддерживающих это видение, является проект SABAH - Городской узел (City Hub). Этот проект является центром, в котором образование, исследования и промышленность объединяются для стимулирования инноваций и разработки устойчивых решений.

Вместе через образование, науку и партнерство мы можем создать устойчивое и инклюзивное будущее", - добавил министр.

Председатель правления Адаптационного фонда Лукас ди Пьетро отметил, что более трех миллиардов человек уязвимы к последствиям изменения климата.

"Эта открытая реальность подчеркивает актуальность нашей коллективной деятельности. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту COP29 за проведение этой встречи", - отметил он.

По его словам, Бакинская инициатива - важный шаг, который идеально сочетается с Адаптационными фондами, предназначенными для финансирования конкретных проектов адаптации к климату, которые приносят пользу наиболее уязвимым сообществам в развивающихся странах.

"Мы уделяем приоритетное внимание потребностям детей, молодежи, женщин и маргинализированных групп. Мы стремимся к созданию долгосрочных институциональных и основанных на убеждениях навыков, гарантируя, что у каждого есть возможность построить лучшее будущее для адаптации и творчества.

Вместе у нас есть возможность укрепить устойчивость, обеспечить устойчивое и справедливое будущее для мира. Давайте превратим это обязательство в положительные действия, которые приводят к постоянным изменениям",- добавил он.