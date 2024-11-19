Изменение климата и продовольственная безопасность тесно взаимосвязаны - Исмахан Элуафи

БАКУ /Trend/ - Одни из самых актуальных проблем мира - изменение климата и продовольственная безопасность тесно взаимосвязаны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила исполнительный директор Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах (ИКАРДА) Исмахан Элуафи во время выступления на заседании под названием "Наука и инновации для систем с низким уровнем выбросов и устойчивых пищевых продуктов" в рамках COP29 в Баку.

"Мы здесь, потому что верим в силу коллективных действий, научных инноваций и стратегического сотрудничества, чтобы сделать наши сельскохозяйственные системы частью решения климатического кризиса. То, как мы производим, обрабатываем, транспортируем, торгуем, храним и потребляем, должно быть в центре наших усилий по борьбе с изменением климата. Без значительных преобразований в этих областях мир не сможет достичь целей в области климата и устойчивого развития.

Учитывая, что сельское хозяйство играет важную роль как в снижении выбросов, так и в секвестрации углерода, печально, что лишь 4,3 процента климатического финансирования направляется на сельское хозяйство, и эта доля продолжает снижаться. Однако сегодняшняя сессия — это возможность еще раз заявить о науке и инновациях, которые могут изменить ситуацию", - добавила она.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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