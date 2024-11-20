COP for Hope: Обсуждения на COP29 могут стать важным импульсом для увеличения инвестиций в развитие экологических навыков — гендиректор АБР (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - генеральный директор и руководитель группы секторов Азиатского банка развития (АБР) Рамеш Субраманиам.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 Субраманиам отметил, что рад видеть, как внимание конференции все больше сосредотачивается на развитии экологических навыков и создании "зеленых" рабочих мест.

"Нам необходимы продуманная политика и инвестиции, которые будут способствовать развитию навыков, направленных на устойчивый экономический рост, сопровождающийся созданием качественных рабочих мест в экологически чистых секторах. В условиях ожидаемого увеличения числа “зеленых” рабочих мест обсуждения на COP могут стать тем самым необходимым импульсом, который позволит активизировать инвестиции в развитие экологических навыков. Эти навыки играют ключевую роль в обеспечении чистого и справедливого перехода, а также открывают молодому поколению доступ к новым и перспективным возможностям на рынке труда", — подчеркнул он.

Роль образования в борьбе с изменением климата

Генеральный директор подчеркнул, что впервые организованный День развития человека представляет собой важное событие, и выразил надежду, что он станет отправной точкой для принятия новых обязательств по интеграции знаний и навыков в области изменения климата в образовательные системы.

"Мы понимаем, что наиболее уязвимые слои населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе страдают от последствий изменения климата больше других. Поэтому инвестиции в повышение устойчивости к климатическим изменениям, как для молодежи, так и для местных сообществ, являются ключевым элементом в борьбе с этими вызовами", — отметил Рамеш Субраманиам.

Продвижение климатически устойчивых и низкоуглеродных школ

Генеральный директор подчеркнул, что АБР уже провел значительную работу в области создания инфраструктуры, устойчивой к рискам стихийных бедствий, для школ и других учреждений.

"Мы стремимся активизировать наши усилия в интеграции вопросов изменения климата в учебные программы, обучении преподавателей и развитии образовательных компетенций. Наша цель — формирование знаний и навыков, необходимых для эффективной борьбы с изменением климата. Мы также намерены влиять на будущие Национально определяемые вклады (NDC), включив образование и навыки в качестве ключевых инструментов для климатических действий. Как климатический банк, мы будем увеличивать инвестиции в адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий во всех секторах, включая человеческое и социальное развитие", — отметил Рамеш Субраманиам.

Он добавил, что образование и профессиональная подготовка играют важнейшую роль в формировании знаний и потенциала для устойчивых климатических решений.

"Мы будем работать на пересечении различных секторов. Например, как улучшить подготовку медицинских работников для повышения их устойчивости к климатическим вызовам, как инвестировать в развитие рабочей силы для профессий в сфере электронной мобильности и возобновляемой энергии, как обучать навыкам, необходимым для создания высокотехнологичной и устойчивой к изменению климата инфраструктуры, которая не только повысит производительность сельского хозяйства, но и обеспечит качественные рабочие места для сельской молодежи. В целом, наша деятельность охватит школы, учреждения технического и профессионального образования, а также университеты, чтобы способствовать адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", — подчеркнул он.

Совместное заявление и Бакинские руководящие принципы человеческого развития для обеспечения устойчивости климата

Генеральный директор подчеркнул, что Совместное заявление и Бакинские руководящие принципы человеческого развития для обеспечения устойчивости климата представляют собой мощную основу для следующего этапа работы, направленной на увеличение инвестиций в образование и развитие навыков у детей, молодежи и рабочей силы для противодействия климатическим вызовам.

"Совместное заявление и Бакинские руководящие принципы отражают коллективную приверженность и стремление международных агентств и партнеров к совместной работе и поиску новых решений для усиления влияния на развитие. Эти принципы перекликаются с призывами к действию, изложенными в нашей публикации АБР "Пособие по изменению климата и образованию: инвестиции в образование и навыки для устойчивости к изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Нам необходимо перейти к решительным действиям на местах, которые смогут изменить поведение, практики и инвестиционные приоритеты в пользу устойчивого климата", — отметил Рамеш Субраманиам.

X: @Lyaman_Zeyn