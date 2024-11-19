Треть климатических воздействий и потепления вызвана метаном в атмосфере - Рик Дьюк

БАКУ /Trend/ - Треть сегодняшних климатических воздействий и потепления вызвана метаном в атмосфере.

Как собощает во вторник Trend, об этом заявил заместитель специального представителя Президента США по климату в Госдепартаменте Рик Дьюк во время выступления на мероприятии высокого уровня по сокращению метана из органических отходов для климатической деятельности.

Он отметил, что обсуждение ключевого аспекта борьбы с метаном на COP29 является многообещающим.

"Я хочу поблагодарить президента COP29 за то, что он выступил с этой декларацией о сокращении выбросов метана из органических отходов. Согласно этой декларации, COP создал прецедент для борьбы с метаном в секторе отходов.

Что касается Национальной политики, я могу отметить, что в начале этого года Соединенные Штаты запустили первую Национальную стратегию сокращения потерь и отходов пищевых продуктов за счет переработки органических веществ.

Мы также объявили о выделении более 100 миллионов долларов нового финансирования на гранты на инфраструктуру отходов. Что касается финансов, нам, безусловно, нужно больше финансирования для климатических действий в секторе отходов", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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