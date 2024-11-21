Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для борьбы с изменением климата - Антониу Гутерриш

БАКУ /Trend/ - Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для борьбы с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на брифинге для СМИ генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"В условиях геополитических разногласий и неопределенности в мире необходимо объединить страны. Поэтому я обращаюсь напрямую к министрам и переговорщикам: смягчите жесткие позиции, прокладывайте путь сквозь свои разногласия, и не забывайте о более широкой картине. Никогда не забывайте, что поставлено на карту. Эта конференция COP направлена на обеспечение справедливости перед лицом климатической катастрофы, чтобы помочь нам приблизиться к обеспечению достойного мира для всего человечества. Потому что это не игра с нулевой суммой. Финансы — это не подачка, это инвестиции против разрушений, которые неконтролируемый климатический хаос нанесет всем нам. Это аванс за более безопасное и процветающее будущее для каждой страны на Земле", - сказал он.

Генсек ООН напомнил, что на прошлой неделе многосторонние банки развития объявили о значительном увеличении финансирования мер по борьбе с изменением климата для стран с низким и средним уровнем дохода.

"К 2030 году эта сумма достигнет 120 миллиардов долларов в год, а еще 65 миллиардов долларов будут мобилизованы из частного сектора. В сентябре страны согласились на Пакт о будущем. Он содержит важные обязательства: по доступу к финансированию; эффективным действиям по долгам; существенному увеличению кредитного потенциала многосторонних банков развития. Как вы знаете, это переговоры между государствами-членами. Но председательство COP может рассчитывать на мое полное сотрудничество в своих усилиях по заключению соглашения — на основе консенсуса прошлой недели по углеродным рынкам и новых национальных планов действий по климату, которые объявили некоторые страны. Я призываю каждую сторону активизироваться, набрать темп и выполнить их. Это срочная необходимость. Награды велики, а времени мало", - добавил он.