В Баку на открытии Alma Store предложат Mac, iPad и iPhone по специальным ценам

БАКУ /Trend/ - Специальные цены, магия и грандиозное открытие - в Баку с размахом откроют новый магазин Apple Premium Reseller. На открытии Alma Store в Баку предложат специальные цены на девайсы Apple.

В Баку 20 октября предложат специальные цены на планшеты iPad, компьютеры Mac и iPhone, обустроят тематические зоны в стиле Apple, устроят шоу фокусников и живой концерт. Все это Apple Premium Reseller приурочит к открытию нового магазина Alma Store в ТРЦ Port Baku.

Акция затронет три популярных девайса Apple. Так, iPad последнего поколения с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi будет стоить 699 манатов. Сверхтонкий ноутбук MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем 128 ГБ «постройнеет» в цене до 1799 манатов. Стоимость iPhone 7 32 ГБ составит 1249 манатов.

Цены на планшеты iPad и компьютеры Mac будут одними из самых привлекательных. Девайсы Apple последних поколений будут доступны по ценам, которые близки или даже ниже тех, что действуют в США или странах Европы. Те, кто хотел купить их за границей или на «сером» рынке, теперь смогут сделать это выгоднее в официальном магазине.

«Мы рассматриваем это как подарок посетителям, речь не идет о заработке», – пояснили в Alma Store.

Планшеты и компьютеры станут доступнее сразу после открытия Alma Store, которое состоится 20 октября в 19:00 на первом этаже ТРЦ Port Baku. Специальные цены будут действовать только 3 дня (с 20.10 по 22.10 включительно) и только в новом магазине. Правда, количество устройств ограничено, так что акция может завершиться раньше. Девайсы предложат приобрести как единовременным платежом, так и в кредит по карте Worldcard.

Кроме того, за час до открытия Alma Store для посетителей устроят специальное шоу. Иллюзионисты покажут фокусы с помощью гаджетов Apple, а каждый желающий сможет нарисовать свой портрет на iPad Pro c Apple Pencil. Среди посетителей также будет разыграно множество ценных подарков.

Атриум торгового центра на один вечер превратят в «мир Apple» с зонами развлечений и обучения. В игровой зоне предложат посоревноваться в парах на Apple TV и протестировать возможности дополненной реальности.

Напомним, что магазин Apple Premium Reseller в ТРЦ Port Baku будет представлять собой шоу-рум площадью более 170 кв. м. Одним из главных отличий нового магазина станет специальная секция для консультаций и обучения Flex Table, на которой можно узнать о потрясающих функциях гаджетов Apple, получить ответы на интересующие вопросы и настроить свой девайс. Мировые новинки будут поступать в Alma Store в числе первых в Азербайджане, а цены обещают поддерживать на рыночном уровне.