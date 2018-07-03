Азербайджан экспортировал спутниковые услуги на сумму $11 млн

3 июля 2018 11:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан увеличил объем экспорта спутниковых услуг почти на 70%
ИКТ 31 мая 16:25
Спутниковый оператор Азербайджана приступает к онлайн продажам космических снимков
ИКТ 30 апреля 12:40
Экспорт услуг спутникового оператора Азербайджана вырос почти наполовину
ИКТ 27 апреля 15:41
Экспорт услуг спутникового оператора Азербайджана вырос в 5,4 раза за месяц
ИКТ 6 апреля 16:28
Азербайджанский спутник начал трансляцию эталона времени
ИКТ 15 марта 09:56
Оглашена дата запуска второго спутника Азербайджана
ИКТ 13 марта 07:01
Оглашена дата запуска второго спутника Азербайджана
ИКТ 12 марта 11:20
Вместе с Azerspace-2 будет запущен еще один спутник
ИКТ 9 марта 17:44
Экспорт услуг спутникового оператора Азербайджана за январь превысил $420 тысяч
ИКТ 5 марта 14:34
Доходы Азербайджана от коммерческой эксплуатации спутников достигли $91 млн
ИКТ 7 февраля 16:01
Узбекистан стал использовать ресурсы низкоорбитального спутника Азербайджана
ИКТ 2 февраля 15:02
Азербайджан в апреле запустит еще один спутник - глава "Азеркосмос"
ИКТ 10 января 22:55
Иран будет использовать ресурсы низкоорбитального спутника Азербайджана
ИКТ 28 декабря 2017 14:43
Спутниковый оператор Азербайджана закупит услуги перевода изображений в векторные карты
ИКТ 12 декабря 2017 10:05
Ряд зарубежных телеканалов начал вещание через азербайджанский спутник
ИКТ 6 декабря 2017 18:00
Азербайджан изучает возможности запуска четвертого спутника
ИКТ 26 ноября 2017 13:44
Молдавский телеканал стал вещать с азербайджанского спутника
ИКТ 25 ноября 2017 11:30
Азербайджан получит в управление еще один спутник наблюдения
ИКТ 19 ноября 2017 08:00